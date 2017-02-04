Рогозин о возможном продлении антироссийских санкций: Нам на это начихать

15:30, 05 февраля 2017, ПАИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России. Как пишет пишет РИА Новости.

Агентство «Блумберг» со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.

«А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — написал Рогозин в Twitter. Кроме того, вице-премьер позднее добавил, что к России нельзя применять шантаж и угрозы.