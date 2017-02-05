В заповеднике «Полистовский» разрабатывается новый зимний экологический маршрут

16:56, 05 февраля 2017, ПАИ

В заповеднике «Полистовский» разрабатывается новый зимний экологический маршрут. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Любителям природы и активного отдыха предложат экскурсию на снегоходе. В настоящее время завершается разметка и подготовка трассы, которая пройдет по охранной зоне заповедника.

«Любознательные люди смогут посетить самые заветные его уголки, куда летом невозможно добраться пешком или по воде», - пишет издание.

После зимнего путешествия в цевельском гостевом доме всех желающих угостят травяным чаем с пирогами.