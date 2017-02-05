В заповеднике «Полистовский» разрабатывается новый зимний экологический маршрут
В заповеднике «Полистовский» разрабатывается новый зимний экологический маршрут. Об этом пишет газета «Сельская новь».
Любителям природы и активного отдыха предложат экскурсию на снегоходе. В настоящее время завершается разметка и подготовка трассы, которая пройдет по охранной зоне заповедника.
«Любознательные люди смогут посетить самые заветные его уголки, куда летом невозможно добраться пешком или по воде», - пишет издание.
После зимнего путешествия в цевельском гостевом доме всех желающих угостят травяным чаем с пирогами.