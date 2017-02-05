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Общество

Депутат Госдумы Александр Васильев побывал на стройплощадке путепровода в Великих Луках

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев совершил рабочий визит на объект строительства автодорожного путепровода в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Фото с transport.pskov.ru

Фото с transport.pskov.ru

Представители комитета совместно с подрядной организацией - ООО «Строительная компания «Балтийский Берег» - ознакомили парламентарий с комплексом производимых в настоящее время строительно-монтажных работ. Затем А. Васильев принял участие в производственном совещании в штабе строительства.

Фото с transport.pskov.ru

Фото с transport.pskov.ru

Ранее сообщалось, что рабочий пуск движения по путепроводу (без съездов) запланирован на декабрь этого года. Автодорожный путепровод в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему — соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

 

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