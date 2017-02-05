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Общество

Великолукский священник рассказал учащимся о зависимостях

Руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин встретился с учащимися Великолукского механико-технологического колледжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местной епархии, подобные встречи с молодежью и беседы о возникновении зависимостей, последствиях вредных привычек уже стали традицией.

Фото с luki-eparhia.ru

«Молодому человеку очень важно хотя бы примерно представлять природу зависимости, поскольку некоторые ее виды в нашем социуме не только не считаются разрушительными, но даже поощряются обществом» - отметил иерей Димитрий.

Священник рассказал учащимся о том, что, кроме алкоголизма и наркомании, существуют различные виды зависимостей, разрушающих личность: «Приходится констатировать, что биохимия и психология человека устроены так, что любое пристрастие со временем может перерасти в зависимость, а из-за защитных реакций психики, в первую очередь, механизма «отрицания», человек по-прежнему не будет признавать в себе проблему. Здоровый образ жизни, спорт, походы на природу, общение с друзьями, хорошие книги - всё это несомненно поможет сформировать личность, свободную от вредных привычек и саморазрушающего поведения».

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