Пожарные провели обход жилых домов в Красногородском районе

17:50, 05 февраля 2017, ПАИ

5 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели профилактический рейд в деревне Ночево Красногородского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рейде также приняли участие старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Опочецкий», глава Красногородской волости. Они провели обход жилых домов, в том числе посетили неблагополучные семьи, проинструктировали 12 человек. Кроме того, прошел сход граждан, на котором присутствовали 7 человек.

Населению напомнили правила пожарной безопасности в быту, при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления.