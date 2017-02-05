0
21:59
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: «Толпы малолеток и гопников, давка, грязь и хаос», - псковичка про открытие ночного клуба SODA
14:26
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области
11:15
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
17:35
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
17:30
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
Еще новости
Общество

МЧС заменит региональные центры трехуровневой системой управления

МЧС России начало масштабную реформу, которая ликвидирует региональные центры при переходе ведомства на трехуровневую систему управления и финансирования, что уменьшит число руководителей, но добавит сотрудников в реагирующие подразделения. Об этом сообщает газета «Известия».

Реформа проводится в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства, который ранее утвердил президент России Владимир Путин. Параллельно с этим будет завершено создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, а также реорганизованы 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.

Система в целом будет состоять из трех уровней. Первый уровень в вертикали — министерство, предполагающий управление федерального уровня. Второй — субъект, управляющий на региональном уровне, а третий — местный, предполагающий управление пожарно-спасательными гарнизонами. В новой системе исключен уровень регионального центра. Такая система уже успела себя эффективно зарекомендовать в существующих социально-экономических условиях, отмечает издание.

Соответствующий указ президента был продиктован именно этими соображениями. Были освобождены от должностей главы Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров, произошло укрупнение Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

Вместо восьми центров осталось четыре. В Центральный центр были включены приволжские регионы, а в состав Сибирского — регионы Урала и Дальнего Востока. Южный включил в себя Северо-Кавказский региональный центр. Управления по Севастополю и Крыму были включены в Южный региональный центр.

Отмечено, что высвободившиеся при этом военные, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал направляются на усиление подразделений, занимающихся непосредственно реагированием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

НАРОДНАЯ ЛЕНТА: «Толпы малолеток и гопников, давка, грязь и хаос», - псковичка про открытие ночного клуба SODA
05 февраля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: «Толпы малолеток и гопников, давка, грязь и хаос», - псковичка про открытие ночного клуба SODA 15
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области
05 февраля 2017
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области 3
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
04 февраля 2017
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
03 февраля 2017
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
03 февраля 2017
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 25
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
03 февраля 2017
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове

Идет загрузка...