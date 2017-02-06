«Рено» сгорел ночью в Псковском районе из-за неосторожного обращения с огнем

09:55, 06 февраля 2017, ПАИ

6 февраля в 2:47 в деревне Писковичи Псковского района выгорел салон и моторный отсек автомобиля «Рено Меган». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Кроме того, вчера в деревне Которск Плюсского района сгорели жилой дом, баня, навес и автомобиль ВАЗ-21102. Причина случившегося — короткое замыкание электропроводки в доме.

Еще один пожар произошел 5 февраля в деревне Кляжи Усвятского района. Там огнем повреждена кровля баня. Причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Помимо этого, в деревне Родина Псковского района из-за разгерметизации топливной системы сгорел автомобиль ВАЗ-2109.