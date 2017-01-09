В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре

08:59, 06 февраля 2017, ПАИ

5 февраля, в день поминовения всех усопших, пострадавших во время гонений за веру Христову, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где в этот день чтят память архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Архипастыря встречали благочинный Псково-Печерской обители архимандрит Филарет (Кольцов) с братией. В Успенском храме владыка приложился к чудотворной иконе Успения Пресвятой Богородицы, поклонился святым мощам преподобномученика Корнилия Псково-Печерского и другим святыням обители.

По окончании божественной литургии он возглавил праздничное славление святым новомученикам и исповедникам Русской церкви, в ходе которого святым угодникам Божиим были пропеты тропарь, кондак и величание.

Также митрополит Евсевий обратился ко всем собравшимся со словом приветствия, в котором отметил, что молитвенник Иоанн (Крестьянкин) — пример для верующих. «Его образ, образ молитвы мытаря да будут в нашем уме и сердце на христианском пути нашего земного бытия, чтобы и нас в день судный Господь сподобил жизни нетленной, жизни вечной. К этому призывали нас новомученики и исповедники Христовы, к этому призывает нас святая Церковь и наш дорогой старец отец Иоанн (Крестьянкин). Помолимся же сегодня о всех пострадавших и о нашем дорогом духовнике старце отце Иоанне!» - сказал он.

Затем владыка совершил панихиду по почившему старцу и всем пострадавшим во время гонений за веру Христову. Также он совершил заупокойную литию у могилы архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в пещерах Свято-Успенского монастыря.