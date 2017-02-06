В Пскове прокуратура добилась назначения компенсации участнику партизанского движения

09:34, 06 февраля 2017, ПАИ

В городе Пскове прокуратура добилась назначения участнику партизанского движения ежемесячной денежной компенсации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка была проведена по обращению местной жительницы. Надзорное ведомство установило, что Территориальное управление города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области отказало в назначении женщине ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного ее здоровью.

Заявительница принимала участие в партизанском движении в составе 3-ей Ленинградской партизанской бригады в период с октября 1943 года по март 1944-го, является инвалидом второй группы Великой Отечественной войны, инвалидность установлена ей по причине военной травмы. Как партизан в социальной сфере женщина приравнена к военнослужащим, которые в период военной службы получили травму и стали инвалидами 2 группы, поэтому не может быть лишена права на соответствующую компенсацию.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление с требованием назначения ежемесячной денежной компенсации. Псковский городской суд удовлетворил иск, признав за женщиной право на соответствующие выплаты с момента обращения в компетентный орган.

В настоящее время нарушения закона устранены, заявительнице назначена компенсация.