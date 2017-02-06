0
14:13
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
10:15
Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов
08:59
В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре
14:26
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области
11:15
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
17:35
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
17:30
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Еще новости
Общество

В Пскове прокуратура добилась назначения компенсации участнику партизанского движения

В городе Пскове прокуратура добилась назначения участнику партизанского движения ежемесячной денежной компенсации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка была проведена по обращению местной жительницы. Надзорное ведомство установило, что Территориальное управление города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области отказало в назначении женщине ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного ее здоровью.

Заявительница принимала участие в партизанском движении в составе 3-ей Ленинградской партизанской бригады в период с октября 1943 года по март 1944-го, является инвалидом второй группы Великой Отечественной войны, инвалидность установлена ей по причине военной травмы. Как партизан в социальной сфере женщина приравнена к военнослужащим, которые в период военной службы получили травму и стали инвалидами 2 группы, поэтому не может быть лишена права на соответствующую компенсацию.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление с требованием назначения ежемесячной денежной компенсации. Псковский городской суд удовлетворил иск, признав за женщиной право на соответствующие выплаты с момента обращения в компетентный орган.
В настоящее время нарушения закона устранены, заявительнице назначена компенсация.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
06 февраля 2017
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов
06 февраля 2017
Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов 1
В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре
06 февраля 2017
В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области
05 февраля 2017
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области 4
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
04 февраля 2017
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
03 февраля 2017
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
03 февраля 2017
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14

Идет загрузка...