Посреднику в продаже квартир грозит до 10 лет лишения свободы за растрату чужих денег

09:24, 06 февраля 2017, ПАИ

33-летний житель Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый, оказывая посреднические услуги по продаже квартиры двух жителей города и покупке для них других объектов недвижимости, нашел покупателя, от которого в качестве предоплаты получил 925 тыс. рублей.

Найдя еще одного покупателя на квартиру, он организовал заключение с ним сделки ее купли-продажи собственниками, получив деньги в качестве оплаты по договору в сумме 1,5 млн рублей.

Денежные средства от двух покупателей квартиры в общей сумме 2 млн 425 тыс. рублей обвиняемый растратил, передав знакомому, потребовавшему от него возврата крупного долга.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.