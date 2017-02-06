0
09:39
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
12:27
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
17:28
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
15:16
Пскович избил и попытался зарезать женщину
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
21:43
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
23:14
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
Еще новости
Происшествия

Посреднику в продаже квартир грозит до 10 лет лишения свободы за растрату чужих денег

33-летний житель Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый, оказывая  посреднические услуги по продаже квартиры двух жителей города и покупке для них других объектов недвижимости, нашел покупателя, от которого в качестве предоплаты получил 925 тыс. рублей.

Найдя еще одного покупателя на квартиру, он организовал заключение с ним сделки ее купли-продажи собственниками, получив деньги в качестве оплаты по договору в сумме 1,5 млн рублей.

Денежные средства от двух покупателей квартиры в общей сумме 2 млн 425 тыс. рублей обвиняемый растратил, передав знакомому, потребовавшему от него возврата крупного долга.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
06 февраля 2017
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку 1
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
05 февраля 2017
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
04 февраля 2017
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области 4
Пскович избил и попытался зарезать женщину
04 февраля 2017
Пскович избил и попытался зарезать женщину
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 27
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
02 февраля 2017
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
01 февраля 2017
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой

Идет загрузка...