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20 преступлений произошли в Псковской области в воскресенье

5 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 20 преступлений, в том числе угон (раскрыт).

За минувшие сутки в регионе произошли 3 ДТП, при которых 1 человек погиб и 4 пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 392 нарушения Правил дорожного движения. 

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