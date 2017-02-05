20 преступлений произошли в Псковской области в воскресенье

09:11, 06 февраля 2017, ПАИ

5 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 20 преступлений, в том числе угон (раскрыт).

За минувшие сутки в регионе произошли 3 ДТП, при которых 1 человек погиб и 4 пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 392 нарушения Правил дорожного движения.