Более 800 жителей Псковской области оценили услуги Пенсионного фонда через систему «Ваш контроль»

09:42, 06 февраля 2017, ПАИ

Более 800 жителей Псковской области в 2016 году оценили услуги Пенсионного фонда России через систему «Ваш контроль». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, средняя оценка работы сотрудников учреждений Пенсионного фонда области составила 4,9, а доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг – 97,6%.

Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах фонда и в многофункциональных центрах. На сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», через который граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», инфоматы в МФЦ, так и при участии в SMS-опросе, который осуществляется по 5 государственным услугам: выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФа для передачи им средств пенсионных накоплений; установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; установление федеральной социальной доплаты к пенсии; рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) маткапитала.

При посещении клиентской службы ПФР у гражданина берется согласие на участие в бесплатном SMS-опросе. При этом номер его мобильного телефона заносится в программно-технический комплекс. Через некоторое время гражданин может получить SMS с номера 0919 следующего содержания: «Вы обращались в ПФР. Пожалуйста, оцените качество оказанных услуг, отправив в ответ бесплатное SMS с оценкой от 1 до 5». Участники SMS-опроса оценивают скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях.

Отделение ПФР по Псковской области приглашает граждан принять участие в SMS-опросах. «Мнение жителей региона очень важно для нас, мы всегда стремимся учитывать поступившие предложения и постоянно работаем над повышением качества оказания государственных услуг», - отметили в учреждении.