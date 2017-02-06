Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь

09:53, 06 февраля 2017, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступил за запрет скидочных акций на алкогольную продукцию, назвав их, по сути, рекламой спиртного. Об этом она заявила, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов, сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Владимир Сысоев, который готовит законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. С парламентарием согласились и в Общественной палате.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Анна Попова.