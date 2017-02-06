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В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку

В Пскове ищут 18-летнюю девушку, которая около 17:30 5 февраля вышла из дома № 76/2 по Рижскому проспекту в сторону магазина «Культтовары» (Рижский проспект, 57). Информация об этом распространяется в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из социальных сетей

«На перекрёстке Юбилейной с Рижским позвонила маме и сказала, что идёт домой. После телефон выключен, никто не видел. Обращались в полицию. По камерам видно, что развернулась и пошла в сторону «Культтоваров», - пишет подруга девушки.

Пропавшая была одета в чёрное пальто, чёрные длинные сапоги, джинсы, с чёрной сумкой через плечо, в серой шапке с серым шарфом. «Длинные волосы, яркий макияж, рост примерно 180 сантиметров», - описывает ее знакомая.

Всю информацию она просит направлять ей через личные сообщения в «ВКонтакте» или писать в соцсети маме девушки

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