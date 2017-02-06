Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов

10:15, 06 февраля 2017, ПАИ

Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов, сообщает RoomGuru.ru. Рейтинг составлен по данным броней отелей за последний год.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. Псков занял шестое место среди городов воинской славы по популярности у туристов.

В топ-10 также вошли Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.

Дешевле всего обойдется проживание в гостиницах Белгорода - в среднем, 2,2 тысячи рублей в сутки, а дороже всего - в отелях Владивостока (3,2 тысячи рублей).

В Петрозаводске за сутки в гостинице придётся заплатить 2 тыс. 720 рублей, в Выборге - 3 тыс. 50 рублей, в Дмитрове - 2 тыс. 930 рублей, в Ореле – 2 тыс. 340 рублей, в Пскове – 2 тыс. 840 рублей, в Воронеже – 2 тыс. 650 рублей, в Архангельске - 2 тыс. 740 рублей, в Хабаровске - 2 тыс. 780 рублей.