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Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов

Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов, сообщает RoomGuru.ru.  Рейтинг составлен по данным броней отелей за последний год.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. Псков занял шестое место среди городов воинской славы по популярности у туристов.

В топ-10 также вошли Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.

Дешевле всего обойдется проживание в гостиницах Белгорода - в среднем, 2,2 тысячи рублей в сутки, а дороже всего - в отелях Владивостока (3,2 тысячи рублей).

В Петрозаводске за сутки в гостинице придётся заплатить 2 тыс. 720 рублей, в Выборге -  3 тыс. 50 рублей, в  Дмитрове -  2 тыс. 930 рублей, в Ореле – 2 тыс. 340 рублей, в Пскове – 2 тыс. 840 рублей, в Воронеже – 2 тыс. 650 рублей, в Архангельске -  2 тыс. 740 рублей, в Хабаровске -  2 тыс. 780 рублей.

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