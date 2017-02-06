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Культура

Сегодня в псковском драмтеатре состоится второй премьерный показ «Пиковой дамы»

Сегодня, 6 февраля, в 19:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится второй премьерный показ спектакля «Пиковая дама». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, постановка создана по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Режиссер – Юрий Печенежский.

«Первый показ работы этого молодого режиссера состоялся 4 февраля и прошел при полном аншлаге. Зрители тепло приняли постановку и аплодировали стоя», - отметили в пресс-службе дирекции.

В рамках репертуара театра «Пиковую даму» покажут 28 февраля, 12 и 24 марта. На спектакль, который состоится 28 февраля, все билеты проданы.

Приобрести билеты на следующие показы можно в кассах театра, гипермаркета «Империал» и на сайте театра.

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