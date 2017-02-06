Пассажир «Ауди» скончался в результате ДТП в Островском районе

09:43, 06 февраля 2017, ПАИ

5 февраля в Островском районе на 347-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

25-летний водитель автомобиля «Ауди А6» не учел дорожные и метеорологические условия, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель и его 21-летний пассажир госпитализированы. Еще один 54-летний пассажир «Ауди» скончался до приезда Скорой помощи.