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Пассажир «Ауди» скончался в результате ДТП в Островском районе

5 февраля в Островском районе на 347-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

25-летний водитель автомобиля «Ауди А6» не учел дорожные и метеорологические условия, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель и его 21-летний пассажир госпитализированы. Еще один 54-летний пассажир «Ауди» скончался до приезда Скорой помощи.

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