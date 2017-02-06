В торговом комплексе Пскова обнаружили фальшивую тысячу

09:59, 06 февраля 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полиция выявила банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В одном из торговых комплексов Пскова 3 февраля была изъята фальшивая тысячерублевая купюра. В Великих Луках поддельную банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружили в финансовом учреждении.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - сказали в ведомстве.