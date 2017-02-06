В выходные дни девять человек пострадали в авариях на псковских дорогах

12:12, 06 февраля 2017, ПАИ

За прошедшие выходные дни, 4 и 5 февраля, в Псковской области зарегистрировали 5 ДТП, в которых один человек погиб и девять получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД Псковской области.

Так, 4 февраля в 11:10 в Псковском районе на 276-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель 46-летняя женщина-водитель Kia Picanta не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево. Водитель и пассажир были доставлены в Псковскую областную больницу.

В тот же день в 13:55 в Пскове у дома 56 по улице Советской Армии 31-летний водитель Mitsubishi Carisma при повороте налево на прилегающую территорию, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадал водитель.

В 19:30 в Островском районе на 359-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 34-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21099, которая двигалась во встречном направлении. Две пассажирки ВАЗ-2115 - 37-летняя и 41-летняя женщины - получили травмы и были госпитализированы в Островскую центральную районную больницу.

5 февраля в Палкинском районе около 2:30 на 312-м километре шоссе Санкт-Петербург - Псков-Пустошка - Невель в деревне Черской 24-летний водитель автомашины Ford Focus съехал в кювет и совершил наезд на опору ЛЭП. В итоге водителя автомашины доставили в реанимационное отделение Областной больницы.

Кроме того, 5 февраля за медицинской помощью в травмпункт обратилась 49-летняя женщина, которая 2 февраля в 21:00 в Пскове у дома 49б по Рижскому проспекту на нерегулируемом пешеходном переходе попала под колёса автомобиля Volkswagen Passat. Машиной управлял 55-летний мужчина. Он с места происшествия скрылся, но позже был установлен.

Также 4 и 5 февраля на дорогах Псковской области задержали 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.