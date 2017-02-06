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В выходные дни в Псковском районе угнали «Оку» и «Ниву»

За минувшие выходные в Псковской области угнали два автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по Псковской области.

Так, в ночь на 4 февраля в поселке Тямша Псковского района угнали автомобиль «Нива» (госномер Т030ВЕ/60) светло – желтого цвета 1997 года выпуска.

5 февраля в период с 16:00 до 20:00 в деревне Борисовичи Псковского района от дома №1 по улице Михайловской пропала автомашина «Ока» синего цвета 2004 года выпуска  с госномером С388ВР/60.

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