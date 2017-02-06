Псковским пенсионерам раздали световозвращатели

12:31, 06 февраля 2017, ПАИ

В Пскове прошла профилактическая акция по безопасности дорожного движения, во время которой сотрудники ГИБДД напомнили пожилым людям о необходимости использования световозвращателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове госавтоинспекторы совместно с представителями Пенсионного фонда Псковской области и общественниками организовали акцию по раздаче световозвращающих элементов пенсионерам.

На улицах города пожилым гражданам, переходившим проезжую часть, инспекторы ГИБДД напоминали о правилах безопасного перехода дороги. Вместе с общественниками автоинспекторы вручали им светоотражающие браслеты, предоставленные Государственным управлением образования Псковской области, рассказывали о необходимости их применения в темное время суток.

Полицейские пояснили, как лучше крепить светящиеся элементы, чтобы они помогали пешеходу быть заметным на дороге.