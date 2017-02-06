Почетный член Международного Ганзейского союза посоветовал молодым псковичам отказаться от гаджетов

13:04, 06 февраля 2017, ПАИ

Псковский городской молодежный центр презентовал свою работу по направлению подготовки проведения Молодой Ганзы в 2019 году почетному члену Международного Ганзейского союза Нового времени Манфреду Шюркампу, который находился в Пскове с официальным визитом с 2 по 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители Молодежного центра рассказали об основных направлениях работы: информирование молодежи о Ганзе, формирование волонтерского движения для организации Молодой Ганзы в Пскове, участие в Русских и Международных Ганзейских днях для обмена опытом и создание Ганзейского календаря событий.

«За время работы в этой сфере стали ежегодными конкурсы ганзейских сувениров, исторического костюма, сценария проведения дня Молодой Ганзы и «Сытый студент». Они всегда привлекают большое количество участников», - сообщили в Молодежном центре. На встрече также был представлен проект программы проведения Молодой Ганзы в 2019 году.

Почетный член Международного Ганзейского союза Нового времени пожелал успехов в реализации задуманного, и чтобы молодежь получила максимум удовольствия от общения друг с другом: «Пожалуйста, помните важный момент: несмотря на то, что мы живем в век технологий - забудьте о гаджетах, знакомьтесь, общайтесь лично. Самое важное - это человеческий контакт».

Он также призвал организаторов «заразить молодежь вирусом Ганзы», имея в виду, что в основе Ганзейского движения лежит мир, взаимодействие и доверие. «Этот принцип мирного существования нужно передавать из поколения в поколение, и только молодежь сможет поддерживать и продвигать эту идею», - заключил Манфред Шюркамп.