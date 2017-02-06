0
14:13
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
10:15
Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов
08:59
В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре
14:26
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области
11:15
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
17:35
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
17:30
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Еще новости
Общество

Почетный член Международного Ганзейского союза посоветовал молодым псковичам отказаться от гаджетов

Псковский городской молодежный центр презентовал свою работу по направлению подготовки проведения Молодой Ганзы в 2019 году почетному члену Международного Ганзейского союза Нового времени Манфреду Шюркампу, который находился в Пскове с официальным визитом с 2 по 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители Молодежного центра рассказали об основных направлениях работы: информирование молодежи о Ганзе, формирование волонтерского движения для организации Молодой Ганзы в Пскове, участие в Русских и Международных Ганзейских днях для обмена опытом и создание Ганзейского календаря событий.

«За время работы в этой сфере стали ежегодными конкурсы ганзейских сувениров, исторического костюма, сценария проведения дня Молодой Ганзы и «Сытый студент». Они всегда привлекают большое количество участников», - сообщили в Молодежном центре. На встрече также был представлен проект программы проведения Молодой Ганзы в 2019 году.

Почетный член Международного Ганзейского союза Нового времени пожелал успехов в реализации задуманного, и чтобы молодежь получила максимум удовольствия от общения друг с другом: «Пожалуйста, помните важный момент: несмотря на то, что мы живем в век технологий - забудьте о гаджетах, знакомьтесь, общайтесь лично. Самое важное - это человеческий контакт».

Он также призвал организаторов «заразить молодежь вирусом Ганзы», имея в виду, что в основе Ганзейского движения лежит мир, взаимодействие и доверие. «Этот принцип мирного существования нужно передавать из поколения в поколение, и только молодежь сможет поддерживать и продвигать эту идею», - заключил Манфред Шюркамп.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
06 февраля 2017
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов
06 февраля 2017
Псков вошёл в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов 1
В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре
06 февраля 2017
В день поминовения пострадавших за веру митрополит Евсевий совершил заупокойное богослужение в Псково-Печерском монастыре
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области
05 февраля 2017
Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области 4
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
04 февраля 2017
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
03 февраля 2017
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
03 февраля 2017
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14

Идет загрузка...