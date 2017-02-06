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Общество

«Псков-747» взял бронзу на футбольном турнире на призы полпреда президента России

Футболисты клуба «Псков-747» завоевали «бронзу»  на Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В матче за третье место со счетом 1:0 псковские футболисты обыграли молодёжную команду «Динамо - Санкт-Петербург». Автогол забил капитан «Динамо» Дмитрий Ходаковский.

По итогам Зимнего турнира организаторы соревнований определили лучших игроков в своих амплуа. Кирилл Турчин из ФК «Псков-747» был признан лучшим защитником.

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