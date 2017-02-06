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Общество

В Острове сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс по использованию детских автокресел

В Острове сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс по использованию детских автокресел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В качестве наглядного пособия использовался большой плюшевый медведь, который помог детям быстрее понять правила безопасного поведения в транспорте. Чтобы дошкольники лучше их усвоили, гостья из ГИБДД  предложила каждому из подопечных  активно поучаствовать в мастер-классе.

Под руководством госавтоинспекторов все дошкольники потренировались самостоятельно пристёгиваться в детском автокресле. Наставники внимательно следили за правильностью всех их действий, помогая исправлять допущенные ошибки, поскольку неправильно застёгнутый ремень не обеспечит безопасность маленького пассажира.

«Госавтоинспекция надеется, что если родители по какой-то причине не пристегнут юного пассажира в салоне автомобиля, то полученные в рамках подобных обучающих уроков навыки  помогут ребенку самому обеспечить свою безопасность», - отметили в пресс-службе областного УМВД.

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