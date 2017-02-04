Регионам хотят дать возможность вводить запрет на продажу отдельных видов алкоголя

12:44, 06 февраля 2017, ПАИ

Мосгордума готовится внести в Государственную Думу законопроект, который позволит регионам запрещать розничную продажу отдельных видов алкогольных напитков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Спикер МГД Алексей Шапошников объяснил инициативу тем, что в субъектах РФ обжалуются региональные законы о запрете на продажу алкоэнергетиков. Эксперт говорит, что «объективной информации» об их вреде нет, как и желающих их запретить на федеральном уровне.

Законопроект будет обсуждаться в среду на совместном заседании профильных комиссий Мосгордумы. По сведениям газеты «Коммерсантъ», комиссии его одобрят. После этого гордума, в которой большинство принадлежит «Единой России», внесет его в Госдуму. Алексей Шапошников («Единая Россия») подтвердил, что такой законопроект планируется внести.

Согласно проекту, изменения предлагается внести в статью 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Формулировка звучит так: «Органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), включая ограничения времени и мест розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции)». Сейчас в законе говорится только о праве субъектов устанавливать «дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции». Если поправки будут приняты, субъекты РФ получат право запрещать любые виды алкогольных напитков.

В думе инициативу объясняют проблемами с законом о запрете алкоэнергетиков. Ранее в Москве и других регионах власти запретили их продажу, сославшись на вред для здоровья. По подсчетам Мосгордумы, запреты или ограничения на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков действуют в 65 регионах. В Москве такой закон вступил в действие 1 мая 2015 года, он полностью запрещает продажу таких напитков на территории города.

Нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 50 до 100 тысяч рублей (для юридических лиц). «В субъектах РФ появились иски в суд об отмене региональных законов (физические лица выходят в суд с отменой этого закона). Это говорит о том, что есть некие лоббистские механизмы, которые продолжают работать и будут пытаться эти законы отменить»,— заявил Алексей Шапошников.

По его словам, «из-за неоднозначной трактовки законодательства запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков уже был оспорен в судах Брянской, Еврейской автономной и Ленинградской областей», а Верховный суд «оставил в силе решения областных судов о признании законов субъектов не соответствующими федеральному законодательству».

«В ближайшее время мы можем получить целую череду судебных решений об отмене региональных законов о запрете алкоэнергетиков»,— уверен спикер Мосгордумы.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что слабоалкогольные энергетики начали запрещать в «угаре антиалкогольной кампании» еще в 2012 году и многие политики пиарились на этой теме.

«Лоббистов у этого напитка нет»,— уверяет он. Бизнес, по его словам, перераспределил эту продукцию по другим категориям: «часть легально продается как винные напитки, часть — как пивные напитки, часть ушла в сидры».

«Подобные законопроекты уже были, и то, что слабоалкогольные напитки не запрещают на федеральном уровне, связано не с лоббизмом, а с тем, что объективных сведений об их вреде нет»,— уверен он. Схожий законопроект в конце работы Госдумы шестого созыва вносила Магаданская облдума, пока он не выносился на первое чтение.