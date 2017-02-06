Как и когда приватизировать квартиру?

10:55, 06 февраля 2017, ПАИ

На какой срок продлена бесплатная приватизация жилья?

В начале года появилась информация о том, что бесплатная приватизация жилья продлена до 2018 года. На самом деле ситуация обстоит несколько иначе. Цепочка законодательных решений по данному вопросу выглядела так: еще в 2015 году в Госдуме обсуждался и был принят в первом чтении законопроект о переносе срока окончания бесплатной приватизации жилья на 2018 год. Но в результате депутаты приняли решение продлить срок лишь до 1 марта 2016 года, а чуть позже этот срок был вновь продлен, но еще на один год – до 1 марта 2017 года.

Откладывая момент окончания бесплатного периода, законодатель стремился стимулировать граждан к оперативному оформлению жилья в собственность. Но по некоторым данным, порядка 30% жилья в России до сих пор так и остается без оформленного права собственности.

Долгая история

Привыкнув к постоянному отодвиганию сроков окончания бесплатной приватизации жилья, некоторые граждане не серьезно отнеслись к информации о планирующемся окончании бесплатного периода. При этом, многие специалисты, понимая, что бесконечное отодвигание сроков невозможно, предрекают наступление эры платной приватизации уже в 2017 году, хотя и отмечают, что документальная база этого процесса еще не готова.

Варианты развития событий.

1. Приватизация все же станет платной. Не исключено, что размер платы за услугу составит некий процент от рыночной или кадастровой стоимости недвижимости.

2. Европейский сценарий. Как известно, Европа вполне успешно использует некоммерческий наем недвижимости. По соглашению социального найма жилье арендуется без указания определенного срока.

3. Приватизация станет платной, но не для всех. Вероятно, что отмена бесплатной приватизации коснется не всех категорий граждан России. Например, на бесплатную приватизацию в 2017 году все еще смогут надеяться малоимущие категории населения и льготники.

4. И еще один сценарий развития событий для родственников нанимателей, не оформивших собственность на жилье до окончания срока бесплатной приватизации, а также для очередников, получивших такую недвижимость в случае отсутствия у умершего нанимателя родственников. Сейчас по закону, если у россиянина нет родственников, после его смерти государство распределяет жилье между очередниками. В случае замены бесплатного оформления жилья очередникам в качестве альтернативы, скорее всего, предложат временный вариант предоставления квартиры на основе аренды, то есть в собственность недвижимость оформлять больше не будут.

Если не затягивать с решением этого вопроса, то за оставшееся время вполне возможно успеть приватизировать свое жилище. Для этого потребуется собрать пакет документов, несколько раз выстоять в очередях за консультацией в соответствующих инстанциях и для сдачи документов. При этом, как бы ни хотелось, но приватизация не является абсолютно бесплатной, так как при ее оформлении оплачивается пошлина и ряд справок.

Чтобы сэкономить время и нервы, некоторые граждане принимают решение о работе с центром недвижимости. При стандартной процедуре приватизации, не осложненной судебными разбирательствами и тому подобным, стоимость услуг компании составляет от 10 до 15 тысяч рублей. Если же при регистрации права собственности отсутствуют некоторые документы и без работы юриста и обращения в Суд не обойтись, то цена услуги будет варьироваться от 15 000 — 35 000 рублей. Конечно, чтобы избавить себя от возможных проблем эту работу стоит доверять только крупному центру недвижимости, в котором работают высококвалифицированные юристы и риелторы и строго по договору.