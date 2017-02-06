В семи городах Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты

13:26, 06 февраля 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Бежаницах, Дно, Новосокольниках, Пушкинских Горах и Печорах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 февраля в Пскове на дороге Санкт-Петербург – Невель 33-летний пьяный мужчина управлял автомашиной ВАЗ-21074. Ночью 3 февраля в Пскове на улице Петровской полицейские остановили автомобиль «Форд», за рулем которого находился 30-летний нетрезвый пскович.

3 и 4 февраля на улице Манежной и проспекте Гагарина в Великих Луках за рулём автомобилей ВАЗ и «Ауди» находились водители в состоянии алкогольного опьянения.

5 февраля в Бежаницах по улице Смольной на автомашине ВАЗ двигался нетрезвый 42-летний местный житель. В Дно на улице Строителей ещё одним автомобилем ВАЗ управлял 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.