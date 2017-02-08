Псковский омбудсмен назвал премию «Народное признание» дополнительной пропагандой добрых дел

17:22, 08 февраля 2017, ПАИ

«Любое поощрение граждан это нужное и очень важное мероприятие, тем более, когда это исходит от популярных в нашем регионе средств массовой информации», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который вошёл в состав жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016».

Дмитрий Шахов добавил, что, поскольку премии отражают какие-то важные и нужные заслуги человека перед обществом, это является дополнительной пропагандой добрых дел, нужных поступков и полезной для общества деятельности. «Поэтому такие премии надо поддерживать», - заключил псковский омбудсмен.

Напомним, на сайте Псковского агентства информации идёт второй тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». Он продлится до 18:00 13 февраля. В это же время будет идти голосование членов жюри. Напомним, в экспертную комиссию вошли 12 человек, голос каждого из них добавляет претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в соответствующей номинации. 17 февраля победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2016» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Отметим, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.