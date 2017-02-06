16 млрд рублей превысила сумма госзакупок в Псковской области в 2016 году

11:38, 06 февраля 2017, ПАИ

16 млрд рублей превысила сумма госзакупок в Псковской области в 2016 году. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по организации государственных закупок Сергей Щербаков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 6 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Щербаков пояснил, что сфера закупок в регионе распадается на два сектора: государственный и муниципальный. Первый сектор носит смешанный характер: в области создан уполномоченный орган, который осуществляет централизованный закуп. По его словам, показатель централизации закупок составляет 80% (госзакупки через профильный комитет), ещё 20% заказчики осваивают самостоятельно. Например, проводят запросы котировок.

Сергей Щербаков отметил, что доминируют электронные аукционы. По ним освоено порядка 11 млрд рублей, ещё 0,5 млрд рублей — по конкурсам. «Ожидали, что конкурсы скоро станут электронными, но так получилось, что это отнесено на 2018 год», - добавил он.

Председатель комитета напомнил, что с 1 января 2017 года введено нормирование госзакупок, до этого оно было только по отдельным товарам и услугам. Кроме того, начато планирование закупок на три года, применяется нормативный метод обоснования в части затрат органов госвласти, в том числе на все канцтовары, автомобили.

Сергей Щербаков также отметил эффективность конкурсов. «По аукциону надо закупать те товары, критерием при запуске которых является цена», - сказал он. Председатель комитета коснулся и темы демпинга, назвав её больной. По его словам, «обосновывать цену контракта в части услуг сложновато», в связи с этим важен профессионализм заказчиков.

Сергей Щербаков обратил внимание, что уровень зарплаты в этой сфере недостаточно высок, а уровень ответственности и ожидаемого профессионализма чрезвычайно высок, поэтому наблюдается большая нехватка специалистов в этой сфере.