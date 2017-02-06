2
14:13
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:56
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
18:16
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
21:32
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
20:31
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Еще новости
Экономика

Сергей Щербаков: В Псковской области осуществляется серьёзный контроль за проведением госзакупок

В Псковской области осуществляется серьёзный контроль за проведением госзакупок, заявил председатель Государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок Сергей Щербаков. Об этом с пресс-конференции, которая проходит 6 февраля в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если закупка очень серьезная и социально значимая, то есть еще и межведомственная комиссия», - добавил Сергей Щербаков. Он пояснил, что комиссия собирается для рассмотрения документации по крупным закупкам — медицинского оборудования, лекарственных препаратов, крупным стройкам, «идущим в сопровождении федеральных субсидий».

В состав этой комиссии входят представители УМВД, ФСБ, Контрольного управления, Счетной палаты, УФАС.  По словам Сергея Щербакова, в 2016 году прошли 8 заседаний комиссии, на которых обсудили 38 закупок на общую сумму почти 10 млрд рублей из освоенных за прошлый год 16 млрд. Большая часть средств направлена на строительство Северного обхода и путепровода в Великих Луках. По восьми закупкам из 38 комиссия выдала рекомендации, все их заказчик учел и успешно провел закупки, отметил председатель Госкомитета.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
06 февраля 2017
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 27
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
03 февраля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
02 февраля 2017
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России 5
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
01 февраля 2017
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
01 февраля 2017
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
01 февраля 2017
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт

Идет загрузка...