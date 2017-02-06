Сергей Щербаков: В Псковской области осуществляется серьёзный контроль за проведением госзакупок

11:49, 06 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области осуществляется серьёзный контроль за проведением госзакупок, заявил председатель Государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок Сергей Щербаков. Об этом с пресс-конференции, которая проходит 6 февраля в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если закупка очень серьезная и социально значимая, то есть еще и межведомственная комиссия», - добавил Сергей Щербаков. Он пояснил, что комиссия собирается для рассмотрения документации по крупным закупкам — медицинского оборудования, лекарственных препаратов, крупным стройкам, «идущим в сопровождении федеральных субсидий».

В состав этой комиссии входят представители УМВД, ФСБ, Контрольного управления, Счетной палаты, УФАС. По словам Сергея Щербакова, в 2016 году прошли 8 заседаний комиссии, на которых обсудили 38 закупок на общую сумму почти 10 млрд рублей из освоенных за прошлый год 16 млрд. Большая часть средств направлена на строительство Северного обхода и путепровода в Великих Луках. По восьми закупкам из 38 комиссия выдала рекомендации, все их заказчик учел и успешно провел закупки, отметил председатель Госкомитета.