Председатель псковского комитета по госзакупкам: Описание лота требует большого опыта и профессионализма

12:27, 06 февраля 2017, ПАИ

Вопрос описания закупок требует большого опыта и профессионализма, подчеркнул председатель Государственного комитета по организации государственных закупок Сергей Щербаков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 6 февраля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вопрос допуска/недопуска щекотлив и важен, вопрос описания закупок требует большого опыта и профессионализма. Там можно искренне заблуждаться», - сказал Сергей Щербаков и привел в пример закупку медицинского оборудование.

Закупить его надо таким образом, чтобы был произведен монтаж и обучение специалистов, «и споткнуться здесь в формировании требований к участникам просто». К тому же фирмы, продающие томографы, могут и не заниматься пуско-наладкой. При этом необходимо сделать так, чтобы не ввести условие, ограничивающее конкуренцию. По словам Сергея Щербакова, к участнику закупки не следует выдвигать требование на наличие у него лицензии, а необходимо прописать условие представить договор, с тем, кто имеет такую лицензию, то есть поставщик должен будет заключать договор субподряда. «Вот это грамотно», - сказал он.

Сергей Щербаков высоко оценил работу псковского УФАС в сфере госзакупок. «Этот женский коллектив справляется со своей задачей. Молодцы, профессионалы», - отметил председатель комитета. За 2016-й год в УФАС поступили 57 жалоб, касавшихся проведения госзакупок, четыре из них признаны обоснованными, 12 - частично обоснованы, 41 жалоба оказалась необоснованной.

Сергей Щербаков разделил все жалобы на две большие группы, в том числе по организационной структуре закупок, так называемые, «процедурные моменты», за которые отвечает возглавляемый им комитет. «29 жалоб напрямую замыкаются на комитет. Из них только одна признана обоснованной, две частично обоснованы», - уточнил он. Также председатель комитета заметил, что большой объём жалоб касается описания объекта закупки: 28 жалоб из 57 были в отношении заказчика, из них три признаны обоснованными, 10 - обоснованы частично.

Кроме того, председатель комитета отметил, что санкции, при введении которых ограничили доступ иностранных поставщиков, позволяют через систему закупок «подтянуть качество» отечественной продукции, сделать ее конкурентноспособной. «Последний кроссовер — это уже не «Лада Приора». Во всяком случае, когда он едет по городу, уже оборачиваешься», - сказал он.