2
13:12
Творческая встреча с режиссером и драматургом Николаем Колядой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:00
«Фальшивый купон»: Кромешная Россия
11:53
Заглянуть за бакенбарды
11:15
Лекция Романа Должанского «Сказки Пушкина Роберта Уилсона» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:20
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 3-й (ВИДЕО)
14:23
«Пиковая дама» в постановке Юрия Печежского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:23
Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского
Еще новости
  • Коротко
Культура

Заглянуть за бакенбарды

Малый зал псковского драмтеатра был полон, все приставные стулья заняты, на протяжении постановки зал хохотал, а по окончании аплодировал с должными громкостью и продолжительностью, - первый показ спектакля Бориса Бирмана «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш», состоявшийся 5 февраля в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля, прошел с большим успехом. Обозреватель Псковского агентства информации  смеялся вместе со всеми, но вышел со спектакля с тягостным ощущением.

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

«КинПушкин», как выразился во вступительной речи режиссер, это «стерео», то есть как бы моноспектакль, но с двумя актерами. Сама идея постановки, по его словам, принадлежит актрисе Кате Ионас, которая составляет на сцене блестящий дуэт с Михаилом Кузнецовым.

Обрамляющий пьесу сюжет – празднование столетнего юбилея смерти Пушкина силами «нашего ЖАКТа»; на этом фоне идут в ход рассказы Зощенко и «пинежско-архангелогородская» рефлексия пушкинской биографии из рассказов Бориса Шергина. Получается местами невероятно смешно. Профессионально все это сделано на высшем уровне: сюжеты переходят один в другой без малейшего напряжения, зощенковский управдом, шергинские мещанка и сказительница покоряют зал, играют со зрителем, поют, танцуют, показывают даже кукольные сценки, где Пушкин – детская игрушка, то ли собачка, то ли бегемот, с наверченной кудрявой шевелюрой и бакенбардами. Все это получается легко, красиво, смешно.

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

Дальше излагается немного другая история. Мы видим Андрея Синявского в колонии, где он рисует портрет Пушкина под надзором, как бы получше выразиться, симпатичной охранницы. По ходу действия довольно близко к тексту излагаются внушительные куски эссе Абрама Терца (литературный псевдоним Синявского) «Прогулки с Пушкиным». Текста получается очень много, и это сразу напоминает о схожем недостатке другой постановки Бирмана – «Человек, обреченный на счастье», в которую, кажется, вошел весь трехтомник Довлатова.

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

В финале актеры избавляются от костюмов, оставшись в «штатском». Тут наконец-то задействуется метроном, загадочно стоявший на переднем плане весь спектакль, и ошеломленному зрителю излагается хроника дуэли и смерти Пушкина. В последней сцене на столе оказывается игрушка, изображавшая Пушкина в первой части; она сперва лежит неподвижно, а потом как бы гальванизируется, начинает елозить по столу и хохотать.

Изначально над сценой висит транспарант с оборванной надписью: «Пушкин – наше …». И вот из боковой двери впервые появляется Синявский - поверх лагерной телогрейки он кутается в кусок красной ткани; когда он снимает этот импровизированный плащ, на нем ожидаемо читается слово «всё». Символически это и есть «всё», тут спектакль проходит водораздел, дальше начинается «о серьезном».

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

И вроде бы замысел понятен: если первая часть заигрывает с мифологическим Пушкиным, Пушкиным – Культурным Героем, с народной мифологемой Пушкина, то вторая, следуя Абраму Терцу, должна деконструировать этого Пушкина, заглянуть «за бакенбарды», очистить его от шелухи «анекдотов о Пушкине» и вывести на свет настоящую, трагическую, фигуру. Но, увы, где-то происходит сбой (и это не вина актеров, и в техническом плане все отлично – быть может, заметим крамольно, это Терц недостаточно глубок?) – и история последних часов Пушкина оказывается таким же «анекдотом», просто рассказанным в неожиданной манере. Попытка хорошая, но в результате спектакль оставляет несколько тягостное впечатление. С другой стороны, может быть, в этом и состояла цель авторов этой блестящей постановки?

 

Алексей Жихаревич
Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • XXIV Пушкинский театральный фестиваль
«Фальшивый купон»: Кромешная Россия Сегодня в псковском драмтеатре состоится второй премьерный показ «Пиковой дамы» Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 3-й (ВИДЕО) Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 2-й (ВИДЕО) В третий день театрального фестиваля псковичи увидят спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» Что-то важное между Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 1-й (ВИДЕО) Сегодня в Пскове откроется Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль Открыта продажа билетов на «Пещное действо» в Приказной палате Псковского кремля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Творческая встреча с режиссером и драматургом Николаем Колядой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 февраля 2017
Творческая встреча с режиссером и драматургом Николаем Колядой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лекция Романа Должанского «Сказки Пушкина Роберта Уилсона» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 февраля 2017
Лекция Романа Должанского «Сказки Пушкина Роберта Уилсона» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 3-й (ВИДЕО)
05 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 3-й (ВИДЕО)
«Пиковая дама» в постановке Юрия Печежского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 февраля 2017
«Пиковая дама» в постановке Юрия Печежского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского
05 февраля 2017
Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 2-й (ВИДЕО)
04 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 2-й (ВИДЕО)
Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года
04 февраля 2017
Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 1-й (ВИДЕО)
04 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 1-й (ВИДЕО) 4

Идет загрузка...