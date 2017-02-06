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Культура

Джазбенд с мировым именем Jon Davis Trio 15 февраля выступит в Пскове

Джазбенд с мировым именем Jon Davis Trio 15 февраля выступит в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Российский тур интернационального джазового коллектива начался в марте 2016 года в Ярославле.

В составе команды — нью-йоркский пианист Джон Дэвис и два московских музыканта - контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов. Музыканты познакомились в 1999 году и стали выступать в джаз-клубах Стамбула. 17 лет спустя трио вновь собралось, чтобы представить свою музыку в 19 городах России и записать в Москве студийный альбом. Подготовленная для тура двухчасовая программа «Джаз объединяет континенты» состоит из авторских пьес участников трио и джазовых стандартов.

Джон Дэвис выступает на сцене уже более тридцати лет. В историю джаза он вошёл, прежде всего, как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус. В середине 1980-х команда гастролировала по Европе. Дэвис играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.

С января 2015 года Джон Дэйвис много гастролирует по миру, играет с музыкантами из Нидерландов, Турции, Японии, России.

Григорий Зайцев — джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач, аранжировщик и бэндлидер. За его плечами уже более двадцати лет музыкального опыта. Зайцев выступал на фестивалях в Бельгии, Китае, США, Польше. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Окуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышова. Среди тех, с кем Григорий гастролировал и записывался — Стив Турре, Уэйн Эскоффери, Дебора Браун, Стаффорд Хантер, Алекс Сипягин, Михаил Цыганов, Роберт Анчиполовский и многие другие.

Карьера Игоря Игнатова началась в конце 1990-х. Игорь играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева, записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy».

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на официальном сайте. Цена билета: 500-1000 рублей.

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