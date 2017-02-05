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Псковские спортсмены завоевали медали на Чемпионате и Первенстве России по гребле индор

Псковские спортсмены завоевали медали на Чемпионате и Первенстве России по гребле индор (на гребных тренажёрах), которые состоялись с 2 по 5 февраля в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В Чемпионате России серебряную медаль завоевал спортсмен отделения гребного спорта центра Павел Сорин, а пскович Александр Матвеев стал третьим в Первенстве России.

Гребцы тренируются под руководством Сергея Матвеева и Алексея Простака.

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