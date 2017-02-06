Псковский симфонический оркестр станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»

14:25, 06 февраля 2017, ПАИ

Симфонический оркестр Псковской филармонии станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура» «Большой джаз». Концерт состоится 7 марта в 17:00 в БКЗ филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В программе прозвучат композиции Ричарда Роджерса, Сонни Роллинз, Чака Рио, Антонио Карлоса Жобима, Билли Стрейхорна, Кола Портера, Дэвида Манна, Андрея Эшпайя, Дмитрия Мосьпана, Алексея Чернакова. Главный дирижер – Эдуард Банько.

В концерте примут участие саксофонист, композитор, аранжировщик, победитель проекта «Большой джаз» на канале Культура Дмитрий Мосьпан. Дмитрий закончил МГУКИ, эстрадно-джазовое отделение по классу саксофона. В 2005 году музыкант проходил стажировку в университете New Scool в Нью-Йорке, по обучающей программе Open World. Выступал в легендарном нью-йоркском клубе Blue Note в составе ансамбля Open World Russian Octet» со специально приглашенными гостями, легендарными музыкантами: Clark Terry, Jimmy Heath, Kenny Barron. За 19 лет музыкальной карьеры, Дмитрий успел поработать со многими известными российскими музыкантами, такими как: Герман Лукьянов, Георгий Гаранян, Валерий Пономарев, Николай Левиновский, Андрей Макаревич, Лариса Долина, Тимур Родригез, Вадим Эйленкриг, Виталий Головнев, Яков Окунь, Иван Фармаковский и многими другими. Дмитрий является участником ансамбля Вадима Эйленкрига, квартета Ивана Фармаковского, лидером ансамбля «Импульс Бэнд».

Алексей Чернаков (фортепиано) с отличием окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных по классу джазового фортепиано (класс народного артиста России И. М. Бриля). Прошел стажировку по программе «Открытый мир» в Институте Дэйва Брубека (Калифорния, США). Лауреат молодежной премии «Триумф». Выступал на таких престижных международных джазовых фестивалях, как Montreux jazz festival (Швейцария), Monterey jazz festival (США) и др. Является лауреатом всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. В 2013 году Алексей стал финалистом проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура». В 2015 году Алексей Чернаков с отличием окончил композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и продолжил обучение в аспирантуре-ассистентуре под руководством профессора Бобылева. Дипломная работа Алексея — одноактная опера «Вещий сон» победила в конкурсе к 150-летнему юбилею консерватории и будет поставлена в 2017 году. В композиторском багаже Алексея Чернакова произведения самых разных форм – от полуимпровизационных джазовых миниатюр до органной полифонии, от театральной музыки до симфонических полотен. Как композитор сотрудничал с московским театром «Современник». Сочинения Алексея исполнялись в Германии, США, Франции, Испании, Польше, Литве.

Дарья Чернакова (контрабас) - одна из самых востребованных контрабасистов на российской джазовой сцене. На контрабасе играет с 16 лет. Закончила Эстрадно-Джазовое Училище (ГМУЭДИ) по классу джазового контрабаса и Московскую Консерваторию им. П.И. Чайковского по классу академического контрабаса у народного артиста России Рустема Габдуллина. Прошла стажировку в США по программе «Открытый мир» (Москоу, Айдахо). Выступала с американскими джазменами на фестивале Лайонелла Хэмптона и в знаменитых клубах Jazz Alley (Сиэтл), Smalls (Нью-Йорк). Дарья является лауреатом всероссийских джазовых конкурсов и фестивалей. Принимала участие в гастрольных турне по России, Европе и Америке в составе ансамблей Алекса Сипягина, John Marshall, Godwin Louis, Robert Anchipolovskiy. В репортаже с «Акваджаз. Sochi Jazz Festival-2016» журнал DownBeat отметил блестящее владение академическими музыкальными приёмами, ритмическую гибкость и импровизационный дар Дарьи. Дарья является постоянным участником группы бразильской музыки «Esh», а также коллективов известных российских музыкантов: Юлианы Рогачевой, Вагифа Садыхова, секстета Ильи Морозова/Виктории Кауновой. С 2013 года играет в знаменитом «Кадансе» Германа Лукьянова. Сотрудничает со многими российскими музыкантами, такими как: Яков Окунь, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Алексей Беккер, Петр Востоков, Иван Фармаковский, Алина Ростоцкая и другие. Принимала участие в проекте «Большой Джаз» на телеканале «Культура».

Егор Крюковских (ударные) - один из самых востребованных барабанщиков не только Санкт-Петербургской джазовой сцены: он постоянный участник биг-бенда «Jazz Philarmonic Orchestra» (Санкт-Петербург), «Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова» ( Москва), проекта «Звезды Петербургского Джаза», «The Jazz Classic Trio Андрея Зимовца». Зарекомендовал себя в качестве одного из самых приглашаемых участников международных джазовых фестивалей по всей России от Владивостока до Москвы, а также на Украине, в Финляндии, Эстонии. Лауреат международного фестиваля «Gnesin Jazz 2011», победитель IV Международного конкурса ударных инструментов «DRUM WAVE 2016», а также финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура».

Стоимость билетов: 300 - 700 рублей. Приобрести их можно на сайте или в кассе филармонии.