9 февраля в Пскове откроется фотовыставка дипломата «Немного о красоте окружающего мира»

14:57, 06 февраля 2017, ПАИ

Фотовыставка руководителя представительства Министерства иностранных дел России в Пскове Сергея Ефименко «Немного о красоте окружающего мира» откроется в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 9 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как отметила директор колледжа, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова, символично, что выставка откроется накануне Дня дипломата - официального праздника работников дипломатических служб России. Она подчеркнула уникальность Псковской области, «которая играет важнейшую в России геополитическую роль», поскольку граничит сразу с тремя государствами: Белоруссией, Латвией и Эстонией. «Вызывает уважение тот факт, что Сергей Витальевич - человек дипломатического ранга, обладает ещё и художественным талантом и занимается творчеством», - добавила директор колледжа.

В колледже рассказали, что фотографией Сергей Ефименко увлёкся ещё в детские годы, под впечатлением от фоторабот своего отца. Активно фотографировать он начал около трёх лет назад. Сегодня Сергей Ефименко работает в различных направлениях фотографии, снимает как на цифровой фотоаппарат, так и на аналоговые чёрно-белую и цветную плёнки.

По мнению мастера, «фотография должна нести позитивный заряд, заставлять задумываться о красоте и величии мира, глубине и возвышенности человеческой души, её стремлении к Творцу».

На выставке «Немного о красоте окружающего мира» будут представлены пейзажные работы фотохудожника.

Открытие выставки состоится в 9 февраля в 12:30. Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств колледжа: улица Набат, 5. Выставка будет открыта до 24 февраля.

Вход свободный.