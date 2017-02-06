Сергей Щербаков рассказал о трудностях псковских аптек при осуществлении госзакупок

12:47, 06 февраля 2017, ПАИ

Председатель Государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок Сергей Щербаков заявил о трудностях аптек при осуществлении госзакупок. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит 6 февраля в пресс-центре газеты «Псковская правда», Сергей Щербаков рассказал, что аптекам нужно указывать торговое наименование, но закупка должна осуществляться теперь только по международным непатентованным наименованиям. «Им сейчас трудно», - сказал он и отметил, что некоторые уже меняют организационную форму и уходят с закупа.

«Движение идет, - сказал он. - Мы их попытались успокоить, поскольку сверху пошла законодательная инициатива, чтобы позволить МУПам на тему лекарств поработать вне 44 закона» [«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - ПАИ]».

«Не очень хорошо сейчас и Теплосетям, и Горводоканалу. Это всё МУПы», - добавил Сергей Щербаков.