Денис Иванов: Премия «Народная признание» - возможность заявить о своих амбициях

18:14, 09 февраля 2017, ПАИ

«Премия «Народная признание» - прекрасная возможность заявить о своих амбициях», - уверен директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов, который в прошлом году получил награду в одной из номинаций, а в этом году вошёл в состав жюри премии.

«Замечательно, когда люди и компании, у которых есть амбиции, заявляют о себе таким образом. Премия «Народная признание» - прекрасная возможность для этого. Естественно, участие в такого рода проектах приободряет. Приятно, когда человек делает какое-то дело, а потом получает за это признание. В следующий раз он постарается вдвойне. В этом и заключается смысл происходящего», - отметил Денис Иванов.

Он подчеркнул, что такого рода премий, как «Народное признание», в Псковской области больше нет, обратив внимание на её общественную составляющую. «Людей просто необходимо поощрять», - заключил руководитель «Центра кровельных и фасадных систем».

Напомним, на сайте Псковского агентства информации продолжается второй тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016».

Он продлится до 18:00 13 февраля. В это же время будет идти голосование членов жюри. Напомним, в экспертную комиссию вошли 12 человек, голос каждого из них добавляет претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в соответствующей номинации. 17 февраля победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2016» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Отметим, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.