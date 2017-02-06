Нашлась 18-летняя псковичка, пропавшая вечером в воскресенье

13:04, 06 февраля 2017, ПАИ

Нашлась 18-летняя псковичка, пропавшая вечером в воскресенье, 5 февраля. Как стало известно Псковскому агентству информации, девушка вышла на связь и в настоящее время находится дома.

Ранее сообщалось, что в 17:30 5 февраля вышла из дома № 76/2 по Рижскому проспекту в сторону магазина «Культтовары» (Рижский проспект, 57).

«На перекрёстке Юбилейной с Рижским позвонила маме и сказала, что идёт домой. После телефон выключен, никто не видел. Обращались в полицию. По камерам видно, что развернулась и пошла в сторону «Культтоваров», - рассказал подруга девушки.

Подробности уточняются.