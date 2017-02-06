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Культура

«МегаФон» приглашает любителей классической литературы в сквер ПсковГУ

В сквере рядом с главным корпусом Псковского государственного университета прошли работы по благоустройству территории. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «МегаФон», помимо новых скамеек здесь установлен пилларс с QR-кодами, содержащими ссылки на произведения классической литературы.

Инициаторами проекта выступили руководство университета и компания «МегаФон». Пилларс – рекламная конструкция, напоминающая тумбу, – выполнен в дизайне, сочетающемся с архитектурным стилем главного здания ПсковГУ. Желающие вспомнить строки классических произведений русской литературы или найти прежде незнакомые страницы могут получить прямой доступ к текстам благодаря QR-кодам – они легко считываются любым мобильным устройством.

«Проект, который мы реализовали в рамках партнерства с ПсковГУ, – это только начало благоустройства университетского сквера. Но, уверен, что уже первые шаги придутся по вкусу любителям литературы. Электронная библиотека содержит произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других авторов, на чьих творениях выросли многие поколения граждан нашей страны», – отметил директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

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