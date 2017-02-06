До -22 градусов ожидается в Псковской области 7 февраля

18:23, 06 февраля 2017, ПАИ

7 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -17 до -22 градусов, местами до -24, днем – от -12 до -17.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.