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До -22 градусов ожидается в Псковской области 7 февраля

7 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -17 до -22 градусов, местами до -24, днем – от  -12 до -17.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.

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