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Общество

В Пскове развернется праздничная масленичная торговля

В Пскове будет организована праздничная масленичная торговля. 25 февраля ярмарка будет совмещена с рынком выходного дня на пешеходной зоне улицы Пушкина, 26 февраля она развернется на Октябрьском проспекте (от Октябрьской площади до улицы Некрасова). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Псковичи и гости города смогут приобрести сувениры мастеров и ремесленников, подарки, текстиль и продукты, отведать горячих блинов с вареньем и медом, творогом и сгущённым молоком, брусникой и черникой, ароматным чаем - сможет каждый.

Как сообщили организаторы - отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова и муниципальное предприятие «Северо-западный центр социологии и маркетинга» - в настоящий момент заявки на участие подали 20 точек общественного питания, 55 предприятий торговли и ремесленников.

Основным днем масленичных гуляний станет 26 февраля. Праздничная торговля продолжится с 10:00 до 18:00. Заезд и расстановка участников начнется с 7:00. Праздничная программа запланирована на период с 11:00 до 16:00. В частности, сожжение масленичного чучела состоится в 15.00 на Октябрьской площади.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города и МП «Северо-Западный ЦСМ» приглашают к участию в праздничной торговле. Заявки принимаются до 22 февраля (722219@mail.ru). Телефоны для справок (8112) 29-02-11, (8112) 72-22-19.

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