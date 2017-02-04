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Политика

В «Партии Роста» не понимают заявлений Василия Краснова

Представитель «Партии Роста» Юлия Витковская заявила Псковскому агентству информации, что в политическом объединении озадачены комментариями Василия Краснова относительно его выхода из партии.

По словам Юлии Витковской, 22 декабря в Москве состоялся съезд «Партии Роста». На съезде поменялась структура руководящих органов, в том числе обновился состав федеральной контрольно-ревизионной комиссии. «Господин Краснов, который являлся секретарём комиссии, был приглашён на съезд, но по каким-то своим причинам он не приехал. Так как не был предоставлен годовой отчёт, было принято решение комиссию обновить. Сейчас  в ней новые члены. Об этом было известно ещё 22 декабря. Почему Василий считает, что решение принято после его заявлений о защите псковских «гайд-парков», нам непонятно. Ситуацию можно перевернуть с пользой для себя, но надо смотреть на факты», - подчеркнула Юлия Витковская.

Она отметила, что заявление о выходе из партии по собственному желанию Василий Краснов написал 5 февраля. «То есть с 22 декабря прошло довольно много времени», - добавила она.

Напомним, середине января Краснов сообщил, что слагает с себя полномочия председателя местной коалиции непарламентских партий и выходит из Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями. А еще через несколько дней – что принял решение не выставлять свою кандидатуру на очередные выборы руководителя отделения «Партии Роста». Кроме того, он заявил о создании анонимного «Оргкомитета по защите псковских гайд-парков» [19 января в областном центре была определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове, так называемый «гайд-парк»: на ближнем Завеличье, в районе так называемых «Четырех углов» - ПАИ].

 6 февраля Василий Краснов расспространил заявление о том, что покидает «Партию Роста» и написал заявление о выходе из нее на имя председателя Бориса Титова. «На прошедшей неделе у меня состоялся очередной телефонный разговор с сотрудником центрального аппарата «Партия Роста» – заместителем руководителя регионального департамента Партии Егоровым Антоном Алексеевичем. Могу сказать совершенно точно, что после моих заявлений по защите псковских гайд-парков и требований оргкомитета к губернатору Псковской области отношение ко мне в партии кардинально изменилось. По телефону мне заявили, что я уже не являюсь секретарем федеральной контрольно-ревизионной комиссии», - сообщил он.

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