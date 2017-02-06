0
14:13
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:56
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
18:16
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
21:32
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
20:31
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Еще новости
Экономика

Линейка продукции Псковского мясокомбината пополнилась новинками «Золотой серии»

Линейка продукции Псковского мясокомбината пополнилась вкусными новинками «Золотой серии». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе маркетинга предприятия, продукция Псковского мясокомбината изготавливается из натурального сырья, выращенного на территории Псковской области. Комбинат постоянно обновляет свой ассортимент и подстраивается под меняющиеся вкусы покупателей. Одних только вареных колбас на предприятии насчитываются десятки видов.

В начале этого года любителям мясной продукции предлагают полакомиться новинками, среди которых сервелат «Зернисты» - варено-копченая колбаса премиум-класса из отборного сырья, в составе - свинина, куриное филе, специи. Легкий, сбалансированный по специям сервелатный вкус с ровным зернистым срезом станет не только прекрасной основой для бутербродов, но и украшением вашего праздничного стола!

Также в числе новинок сосиски «Венские» - свежие, сочные, плотные, из отборной свинины и говядины, в съедобной оболочке, с натуральным копчением, традиционным «венским» хрустом, тончайшим сливочным вкусом и потрясающе вкусные!

Ветчина «Невская» - еще один продукт «Золотой серии» высшего сорта. Ветчина из отборной свинины и говядины отличается нежной консистенцией, характерным рисунком, а также прекрасным вкусом с ветчинным ароматом. Удачная комбинация натуральных пряностей и пикантных специй подчеркивает оригинальный вкус.

Новинки «Золотой серии» можно приобрести в сети магазинов «Бизон», «Пятерочка», «Империал».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
06 февраля 2017
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 28
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
03 февраля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
02 февраля 2017
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России 5
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
01 февраля 2017
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
01 февраля 2017
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
01 февраля 2017
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт

Идет загрузка...