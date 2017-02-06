Линейка продукции Псковского мясокомбината пополнилась новинками «Золотой серии»

14:50, 06 февраля 2017, ПАИ

Линейка продукции Псковского мясокомбината пополнилась вкусными новинками «Золотой серии». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе маркетинга предприятия, продукция Псковского мясокомбината изготавливается из натурального сырья, выращенного на территории Псковской области. Комбинат постоянно обновляет свой ассортимент и подстраивается под меняющиеся вкусы покупателей. Одних только вареных колбас на предприятии насчитываются десятки видов.

В начале этого года любителям мясной продукции предлагают полакомиться новинками, среди которых сервелат «Зернисты» - варено-копченая колбаса премиум-класса из отборного сырья, в составе - свинина, куриное филе, специи. Легкий, сбалансированный по специям сервелатный вкус с ровным зернистым срезом станет не только прекрасной основой для бутербродов, но и украшением вашего праздничного стола!

Также в числе новинок сосиски «Венские» - свежие, сочные, плотные, из отборной свинины и говядины, в съедобной оболочке, с натуральным копчением, традиционным «венским» хрустом, тончайшим сливочным вкусом и потрясающе вкусные!

Ветчина «Невская» - еще один продукт «Золотой серии» высшего сорта. Ветчина из отборной свинины и говядины отличается нежной консистенцией, характерным рисунком, а также прекрасным вкусом с ветчинным ароматом. Удачная комбинация натуральных пряностей и пикантных специй подчеркивает оригинальный вкус.

Новинки «Золотой серии» можно приобрести в сети магазинов «Бизон», «Пятерочка», «Империал».