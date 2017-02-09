Премия «Народное признание» показывает динамику своего роста, считает Владимир Зубов

09:50, 09 февраля 2017, ПАИ

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» показывает динамику своего роста, заявил президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он отметил, что позитивно оценивает инициативу Медиахолдинга Псковской области. «Это осталась, наверное, единственная премия в области медиасредств, которые не замыкаются внутри своего круга, а находят людей из различных сфер жизни, которые настолько неравнодушно себя позиционируют к той действительности, которая нас окружает, что являются просто ее маяками», - сказал Владимир Зубов.

Руководитель ТПП подчеркнул, что поддержка добрых инициатив, поощрение тех, кто стремится сделать мир лучше, - великое дело. «В этом плане нынешняя премия с расширением количества и номинантов, и категорий, по которым будут подводиться итоги, показывает динамику своего роста. Она уже обладает заслуженной популярностью», - считает Владимир Зубов.

Он также сказал: «Даже, несмотря на такое непростое время, и с точки зрения политики, и экономики, всё равно люди не перестают мечтать и делать добрые дела. И их нужно правильно преподносить для того, чтобы это было не единичным явлением, а примером, как раньше говорили, для подражания».

Напомним, на сайте Псковского агентства информации продолжается второй тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016».

Он продлится до 18:00 13 февраля. В это же время будет идти голосование членов жюри. Напомним, в экспертную комиссию вошли 12 человек, голос каждого из них добавляет претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в соответствующей номинации. 17 февраля победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2016» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Отметим, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.