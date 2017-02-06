Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области

15:02, 06 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 февраля, в Пскове состоялась передача пяти автомобилей Скорой медицинской помощи в межрайонные больницы области: Псковскую, Бежаницкую, Пушкиногорскую, Невельскую и Новосокольническую. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На мероприятии присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов.

Вера Емельянова вручила ключи от новых автомобилей представителям районных больниц области.

«Наши районные больницы получат еще больше дополнительных возможностей, чтобы еще быстрее ездить по всем дорогам области для оказания быстрой и доступной медицинской помощи», - сказала она.

Вера Емельянова также отметила, что данная партия машин является уже второй. В августе 2016 года в регион поступили 7 новых машин. Она добавила, что Псковская область была первым регионом, который приступил к обновлению парка медицинской техники, 2 года назад область приобрела более ста новых машин, которые работают и по сей день.

С ответным словом выступил главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. Он поблагодарил администрацию области за новые медицинские автомобили.

«Нам радостно отметить то, что администрация области проявляет заботу о здравоохранении в это непростое время. Обновляется, поступает новая медицинская автомобильная техника класса «Б» - это новое современное оборудование. В течение транспортировки оказывается реанимационная интенсивная терапия в полном объёме. А это значит, что у пациента есть больше шансов выжить и с более положительным исходом выйти из данной ситуации», - подчеркнул он.