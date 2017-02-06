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Общество

Рекомендации по общению с коллекторами составили в псковской полиции

Рекомендации по общению с коллекторами составили в псковской полиции. Как сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области, в последнее время широкое распространение получили коллекторские агентства, которые занимаются взысканием различного рода задолженностей граждан, в том числе и по потребительским кредитам.

«К сожалению, в своей работе они не всегда используют законные методы, - отметили в пресс-службе. - Основная цель  коллекторских агентств - извлечение прибыли. А поскольку взыскание долгов для кредитных организаций является непрофильной деятельностью, то оптимальным вариантом для них является заключение договоров с коллекторами. В настоящее время коллекторы руководствуются в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о кредитных историях, а также рядом  федеральных законов. Сами эти агентства характеризуют свою работу как комплекс средств и методов законного давления на неплательщиков, конечным итогом которого выступает полное погашение существующей задолженности.

Получив информацию от банка об имеющейся просроченной задолженности, коллекторское агентство устанавливает контакт с должником. Как правило, ему направляют письменное уведомление, либо звонят по телефону или приглашают  на личную встречу. Далее коллекторы переходят к выполнению юридических действий, направленных на взыскание задолженности в судебном порядке.

Однако, как показывает общероссийская практика, представители таких организаций зачастую  используют незаконные методы, связанные с психологическим давлением на должников. Если банк продал ваш долг коллекторам, возможно, они будут приходить к вам домой, звонить на работу, рассказывать вашим знакомым и соседям о том, что вам нельзя доверять. Более того, аналогичное давление может оказываться и на ваших близких».

В полиции рекомендуют грамотно вести себя с коллекторами. «Нужно помнить, что большинство их методов незаконно. Например, звонки после 23:00 можно квалифицировать как хулиганство, а требование денег – как вымогательство. Представители коллекторов прекрасно это понимают и ориентируются на тех, кто не знает своих прав. Как только вы поняли, что вам звонит коллектор, скажите, что вы включили аудиозапись и можете продолжить разговор. Этого будет достаточно, чтобы собеседник вел себя более корректно. Обычно коллекторы не скрывают информацию о себе, но сообщают ее только в том случае, если вы сами зададите нужные вопросы. И поэтому выясните и запишите фамилию, имя, отчество и должность человека, который звонит, а также полное название компании, которую он представляет, почтовый и юридический адрес этой организации, контактные телефоны», - советуют специалисты.

Также следует уточнить, какое отношение звонящий имеет к банку-кредитору, какой договор заключен между ним и коллектором. Выясните, чего от вас хочет коллектор, какую сумму и на каких условиях требует. Сказанное по телефону – это только справочная информация, на которую нельзя полагаться с юридической точки зрения.

«Не пытайтесь вступать в дискуссии.  Вы можете просто положить трубку, но лучше четко обозначить свою позицию: «Я не согласен с вашими условиями. Дальнейшее общение – только через суд. Если вы будете меня беспокоить, я напишу заявления в полицию, прокуратуру и Центробанк!» Если эта формула не поможет - смело пишите заявления в полицию и прокуратуру», - рекомендуют псковичам.

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