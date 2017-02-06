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В Гдовском районе задержаны с поличным похитители действующего энергооборудования

5 февраля в Гдовском районе на телефон дежурного диспетчера филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» от местного жителя поступила информация о краже провода с ЛЭП у деревни Телицино. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, об инциденте диспетчер РЭС №4 Северных электрических сетей доложил в ближайшее отделение полиции и в службу безопасности энергокомпании.

Выехавшая к месту происшествия оперативно-следственная группа ОМВД по Гдовскому району обнаружила на линии двух молодых людей, 1993 и 1994 годов рождения. Нигде не работающие жители из соседней деревни производили демонтаж провода, обесточив предварительно линию при помощи линейного разъединителя. В их распоряжении находился автомобиль ВАЗ-2106, в прицеп которого уже было сложено  более 1000 метров похищенного провода. Там же были обнаружены и устройства для их демонтажа – пассатижи. Молодые люди были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка.

Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону  - за последние два года в регионе за кражи с действующих электросетевых объектов к уголовной ответственности было привлечено восемь граждан. Такие действия смертельно опасны, поскольку оборудование находится под напряжением.

Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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