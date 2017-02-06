Александр Козловский выразил соболезнования в связи со смертью супругов Смирновых из Пскова, проживших вместе 66 лет

15:00, 06 февраля 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский выразил соболезнования всем родным и близким четы псковичей Смирновых в связи с их смертью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«В мае прошлого года Зоя Ивановна и Иван Яковлевич отметили 66-летие совместной жизни, я поздравил их с Днем семьи, любви и верности, – отметил Александр Козловский. – Зоя Ивановна была настоящей русской женщиной, скромной, трудолюбивой, у которой ладилось любое дело, до сих пор помню ее красивый, ухоженный цветник. Иван Яковлевич прошел всю войну, трудился на заводе и даже на пенсии душой болел за производство, за возрождение страны».

Как подчеркнул парламентарий, эта семья являлась примером подлинной любви и верности. По его словам, с самой первой встречи супруги никогда не расставались, рука об руку шли по жизни, вместе преодолевая все трудности, находя друг в друге надежную опору. «Также, вместе, они ушли из жизни – Зоя Ивановна пережила мужа всего на 9 дней», - отметили в пресс-службе.

«Я выражаю слова искренних соболезнований их родным и близким, всем, кто знал супружескую чету Смирновых, – сказал Александр Козловский. – Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах как о людях, которые любили друг друга, свое дело, свою страну. Именно такие трудолюбивые, искренние, честные люди – и есть соль земли русской. Вечная им память».