За неделю у псковских браконьеров изъяли более 10 кг рыбы, 113 орудий лова и транспортное средство

15:16, 06 февраля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю сотрудники рыбоохраны по Псковской области изъяли у браконьеров 10,6 кг водных биоресурсов, 113 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Всего за 7 дней в Псковской области выявили 21 административное правонарушение в сфере охраны водных биоресурсов, наложили штрафов на 27,1 тыс. рублей и взыскали 34 тыс. рублей.

Госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада зафиксировали 154 административных правонарушений, оштрафовали нарушителей на 423 тыс. 450 рублей.